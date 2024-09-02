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  • Промышленный гигант из Днепропетровщины уплатил 10 млн грн штрафов из-за многочисленных нарушений

Промышленный гигант из Днепропетровщины уплатил 10 млн грн штрафов из-за многочисленных нарушений

Сегодня 15:00
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Предприятие из Днепропетровской области заплатило огромный штраф.

Новости Днепра про Промышленный гигант из Днепропетровщины уплатил 10 млн грн штрафов из-за многочисленных нарушений

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», на коксохимическом производстве которого в июне этого года произошла авария, согласился с претензиями со стороны Государственной Экологической Инспекции Украины относительно нарушений, вызвавших выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и уплатил более 10 миллионов гривен штрафов.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Елена Криворучкина.

По результатам проверки Государственной экологической инспекцией Приднепровского округа предприятие получило претензии, связанные с неорганизованными или сверхурочными выбросами загрязняющих веществ на общую сумму 10 190 187 грн. Предприятие признало свою вину, а деньги в полном объеме уже поступили в бюджет, – заявила Елена Криворучкина.

В ходе проверки, проведенной после инцидента, нашли 18 видов нарушений, по каждому из которых определены разные сроки устранения, максимальный из которых составляет 5 месяцев со дня вынесения акта проверки.

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Новости Днепра про Промышленный гигант из Днепропетровщины уплатил 10 млн грн штрафов из-за многочисленных нарушенийУкраїнська Новости Днепра про Промышленный гигант из Днепропетровщины уплатил 10 млн грн штрафов из-за многочисленных нарушенийРусский

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