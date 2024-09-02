Промышленный гигант из Днепропетровщины уплатил 10 млн грн штрафов из-за многочисленных нарушений

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», на коксохимическом производстве которого в июне этого года произошла авария, согласился с претензиями со стороны Государственной Экологической Инспекции Украины относительно нарушений, вызвавших выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, и уплатил более 10 миллионов гривен штрафов.
Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Елена Криворучкина.
По результатам проверки Государственной экологической инспекцией Приднепровского округа предприятие получило претензии, связанные с неорганизованными или сверхурочными выбросами загрязняющих веществ на общую сумму 10 190 187 грн. Предприятие признало свою вину, а деньги в полном объеме уже поступили в бюджет, – заявила Елена Криворучкина.
В ходе проверки, проведенной после инцидента, нашли 18 видов нарушений, по каждому из которых определены разные сроки устранения, максимальный из которых составляет 5 месяцев со дня вынесения акта проверки.
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