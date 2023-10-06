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  • Прокурор из Днепра за 10 тыс долларов обещал «смягчить» статью и «отмазать» обвиняемого

Прокурор из Днепра за 10 тыс долларов обещал «смягчить» статью и «отмазать» обвиняемого

Сегодня 11:31
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В Днепре задержан прокурор, получавший взятку.

Новости Днепра про Прокурор из Днепра за 10 тыс долларов обещал

В четверг, 5 октября, в Днепре проходили следственные действия. Как оказалось, ДБР и СБУ задержали прокурора, требовавшего взятку. За 10 тысяч долларов он обещал переквалифицировать статью обвиняемому, а затем вовсе освободить его от наказания.

Как отметили в ДБР, прокурор вместо выполнения своих обязанностей вышел на отца обвиняемого. Того подозревали в подделке и сбыте документов, а также в мошенничестве. Дело рассматривали в одном из районных судов, а злоумышленника ждало суровое наказание.

Впрочем, прокурор обещал родственнику подсудимого смягчить квалификацию статьи, а затем и вовсе оправдать обвиняемого и закрыть дело. За свои услуги хотел 10 тысяч долларов.

Прокурора задержали, когда тот получал всю сумму взятки. В настоящее время силовики проводят неотложные следственные действия дома у подозреваемого и в помещении Левобережной окружной прокуратуры Днепра.

Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Новости Днепра про Прокурор из Днепра за 10 тыс долларов обещал

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