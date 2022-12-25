Прохожие вызвали скорую: в Днепре мужчине стало плохо на детской площадке

На Победе мужчине стало плохо на детской площадке.

Сегодня 25 декабря, на бульваре Славы мужчине стало плохо на детской площадке. Случилось это после обеда.

Днепрянина заметили прохожие и вызвали скорую. Приехав на место происшествия, медики начали ставить пациенту капельницу, а затем перенесли в карету скорой и отвезли в больницу.

Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

Напомним, сегодня на жилом массиве Тополь мужчина совершил самоубийство и оставил предсмертную записку.

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