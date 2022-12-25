Прохожие вызвали скорую: в Днепре мужчине стало плохо на детской площадке

Сегодня 25 декабря, на бульваре Славы мужчине стало плохо на детской площадке. Случилось это после обеда.
Днепрянина заметили прохожие и вызвали скорую. Приехав на место происшествия, медики начали ставить пациенту капельницу, а затем перенесли в карету скорой и отвезли в больницу.
Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.
Напомним, сегодня на жилом массиве Тополь мужчина совершил самоубийство и оставил предсмертную записку.
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