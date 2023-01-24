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  • Программист из Днепра хотел выехать за границу с поддельными документами об инвалидности

Программист из Днепра хотел выехать за границу с поддельными документами об инвалидности

Сегодня 15:28
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Айтишник из Днепра собирался уехать из Украины с поддельными документами.

Новости Днепра про Программист из Днепра хотел выехать за границу с поддельными документами об инвалидности

17 января 2023 года Мостиский районный суд Львовской области вынес приговор программисту-мошеннику из Днепра, который пытался выехать из Украины по поддельным документам.

Житель Днепра работает айтишником в одной из компаний Днепра. В ноябре 2022 года он захотел уехать за границу, но не мог этого сделать из-за мобилизации и запрета на выезд. Поэтому мужчина решил подделать пенсионное удостоверение и справку, позволяющие ему все-таки покинуть территорию Украины.

Мужчина купил себе бланк пенсионного удостоверения и расшил его. Затем в сети Интернет нашел аналогичный бланк пенсионного удостоверения, на страницах которого были проставлены реквизиты и печати управления пенсионного фонда Украины в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра.

С помощью цветного принтера распечатал такие страницы, на одну из них вклеил свою фотографию и заполнил свои анкетные данные, а также внес заведомо недостоверные сведения об инвалидности ІІ группы по причине инвалидности «общее заболевание» и подписал от имени начальника управления.

20 ноября он пытался пересечь пункт пропуска во Львовской области, однако пограничник обнаружил подлог и мужчину задержали. Ему объявили о подозрении в подделке документов. На суде свою вину признал. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 5100 гривен.

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