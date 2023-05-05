Программа «Доступные лекарства» 2023: как воспользоваться в Днепре и где взять рецепт

В Днепре можно получить ряд лекарств бесплатно или с небольшой доплатой в рамках программы «Доступные лекарства».

Журналисты dnepr.info разбирались, к какому врачу нужно обращаться по рецепту и кто может участвовать в программе.

Что такое программа «Доступные лекарства»

В Днепре уже несколько лет функционирует программа «Доступные лекарства». Это Правительственная программа, в рамках которой пациент с тем или иным недугом может получить в аптеке необходимые лекарства или бесплатно или с небольшой доплатой. Единственное условие – это наличие рецепта от врача.

Кто может воспользоваться программой «Доступные лекарства»

Участие в программе могут принимать люди, имеющие сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальную астму, диабет, расстройства психики и поведения, страдающие эпилепсией и несахарным диабетом.

Где искать список препаратов, которые можно получить по программе «Доступные лекарства»

Рецепт выписывается на действующее вещество в лекарстве, а не на само лекарство. Поэтому с одним и тем же действующим веществом в аптеке могут быть несколько препаратов разной ценовой категории. Человек может имея при себе рецепт либо взять самый дешевый препарат бесплатно, либо если хочет, дешевого ли препарата в аптеке нет, доплатить часть стоимости препарата и получить лекарство. Список препаратов, которые отпускаются в аптеке бесплатно при наличии рецепта от врача можно увидеть здесь. В случае отсутствия необходимого лекарственного средства, больной может обратиться в другую аптеку, работающую с программой или подождать пока необходимое лекарство будет в наличии.

Каким должен быть рецепт и какие врачи его могут выписать

Рецепт – это главное, что позволяет человеку получить бесплатно лекарства или с небольшой доплатой. Поэтому врач должен заполнить бланк, где будет указано необходимое действующее вещество из списка. Также врач может выписать и электронный рецепт – он ничем не отличается от бумажного. Для пациента информация об е-рецепте поступает в виде смс-сообщения. Оно содержит 16-значный номер рецепта и 4-значный код подтверждения.

Для получения рецепта на «Доступное лекарство» пациент должен выбрать себе семейного врача, заключить с ним декларацию и иметь установленный диагноз соответствующего хронического заболевания и лечиться амбулаторно. Препараты по программе «Доступные лекарства» нельзя получить без установленного диагноза.

Пациенту, которому был выписан рецепт, не обязательно самому идти в аптеку. Номер е-рецепта можно переслать родным, которые сходят в аптеку.

Узнать адреса аптек, принимающих участие в программе «Доступные лекарства» можно по номеру 16-77.

Лекарство для лечения эпилепсии выписывает психиатр или невролог. Он же выдает рецепты для тех, кто страдает расстройствами психики и поведения. Рецепт на препараты от несахарного диабета можно взять у эндокринолога или семейного врача, лекарства от бронхиальной астмы, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний также выписывает семейный врач.

«Многие пациенты не знают о программе «Доступные лекарства». Я очень часто сталкиваюсь с этим во время приема больных бронхиальной астмой, которым, например, нужен комбинированный ингалятор (будесонид/формотерол или сальметерол/флютикозон). Эти препараты есть в перечне «Доступниых лекарств». Согласно обновленному реестру, некоторые из них в определенной дозировке можно бесплатно взять в аптеке, сотрудничающей с программой «Доступные лекарства». Рецепт на такие препараты выписывает семейный врач по рекомендации пульмонолога. Но некоторые пациенты об этом не знают и пользуются, например, только вентолин (ибо он дешевле). Из-за этого они не получают эффективной терапии. Так что не стесняйтесь обращаться к своему семейному врачу за рецептом. Список препаратов и их дозировку, которые можно получить бесплатно, есть на сайте Минздрава», — объясняет Ольга Шевцова, главный внештатный эксперт ДОЗ ОВА по вопросам детской пульмонологии, врач-пульмонолог детской консультативной поликлиники РМЦРС.

Напомним, что записаться на прием к детскому пульмонологу в Днепре можно бесплатно по направлению от семейного врача. Специалист работает в консультативной поликлинике РМЦРС (ул. Космическая, 13). Записаться можно онлайн через эту систему или через регистратуру по телефону: 0563788000; 0668010803; 0688010803; 0738010803. Записаться на прием могут все пациенты, имеющие направление от семейного врача, независимо от места жительства.

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