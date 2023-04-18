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Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, — Генштаб

Сегодня 20:30
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Украинские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов, а самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.

Новости Днепра про Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, - Генштаб

Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 44 авиационных удара, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, пострадали гражданские люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

Противник, ценой больших потерь, продолжает вести захватническую войну. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено около 30 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Республики Беларусь по-прежнему находятся некоторые подразделения территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. В течение суток враг осуществил обстрелы населенных пунктов Кореньок, Бояро-Лежачи, Искрисковщина и Волфин Сумской области, а также Ветеринарное, Казачья Лопань, Глубокое, Волчанск, Бочково, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Каменка, Редкодуб, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Диброва. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного и Невельского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы, в частности, населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Угледар, Новоукраинка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял, в частности, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Степное и Плавные Запорожской области; Антоновка Херсонской области и Херсон, есть погибшие среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и удара по зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

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Новости Днепра про Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Продолжаются ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку, - ГенштабРусский

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