Продавщицу парфюмерного магазина, называвшую Днепр российским городом, задержали

Поклонница России называла Днепр и еще несколько украинских мегаполисов российскими городами и дискредитировала Силы обороны. Недавно женщину посетили представители СБУ, обвиняющие ее в разжигании межнациональной розни.
Женщина проживает в Новомосковском районе и имеет собственный интернет-магазин, где продает духи и косметику. В то же время, кроме ведения бизнеса, в соцсетях она неоднократно распространяла дезинформацию о деятельности подразделений ВСУ на территории региона.
В своих разговорах она называла «русскими» несколько мегаполисов на юге и востоке Украины и оскорбляла национальное достоинство жителей разных регионов нашего государства.
Как отметили в СБУ, лингвистическая экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности злоумышленницы. Дома у поклонницы России нашли технику с поличным.
Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Материалы производства направлены в суд. Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в сети разгорелся скандал из-за владелицы интернет-магазина духов, которая называла Днепр российским городом и оскорбляла жителей запада Украины.
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