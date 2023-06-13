Продавал несуществующую военную форму: на Днепропетровщине задержали мошенника

Житель одного из сел Синельниковского района обманывал людей на продажах в интернете. Покупателям мошенник предлагал, в частности, военную одежду.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 34-летний ранее судимый житель одного из сел Синельниковского района.

Мужчина раньше имел проблемы с законом и отбывал наказание в местах лишения свободы. Но это не остановило его на пути новых преступлений.

В сети интернет мошенник размещал объявления о продаже товаров для ВСУ. Когда деньги поступали на его карточку – мужчина исчезал. На «крючок» псевдо продавца попали три человека. Они приобрели военную одежду и генератор, но товар, как и свои деньги, так и не увидели.

8 июня мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до трех лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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