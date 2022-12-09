Пробки и разбитые авто: в Днепре на Яворницкого и Космической случились аварии

Вчера, 8 декабря, из-за гололеда в Днепре произошел транспортный коллапс.

Сегодня, к счастью, дороги не скользкие, но аварии все равно случаются.

Так, на Космической столкнулись две иномарки.

Видео опубликовали горожане в соцсетях.

Предварительно, никто не пострадал, на месте работают правоохранители.

Кроме того, на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Харьковской «притерлись» две легковушки. Образовалась пробка.

Предварительно, никто не пострадал.

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения.

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