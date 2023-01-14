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Президент Литвы прокомментировал ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Сегодня 23:00
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Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал ракетную атаку, нанесенную Россией по жилому дому в Днепре 14 января.

Новости Днепра про Президент Литвы прокомментировал ракетный удар по многоэтажке в Днепре

«Россия – государство террорист. Она несет разрушение, смерть и страдания повсюду, где бы она ни была. Зверства, массовые убийства и нападения на жилые дома – такие, как сегодня в Днепре – мы никогда не простим и не забудем. Придет время расплаты. Литва вместе с Украиной».

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