Президент Литвы прокомментировал ракетный удар по многоэтажке в Днепре

«Россия – государство террорист. Она несет разрушение, смерть и страдания повсюду, где бы она ни была. Зверства, массовые убийства и нападения на жилые дома – такие, как сегодня в Днепре – мы никогда не простим и не забудем. Придет время расплаты. Литва вместе с Украиной».
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