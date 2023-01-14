Президент Литвы прокомментировал ракетный удар по многоэтажке в Днепре

«Россия – государство террорист. Она несет разрушение, смерть и страдания повсюду, где бы она ни была. Зверства, массовые убийства и нападения на жилые дома – такие, как сегодня в Днепре – мы никогда не простим и не забудем. Придет время расплаты. Литва вместе с Украиной».

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал ракетную атаку, нанесенную Россией по жилому дому в Днепре 14 января.

В Днепре снова снизился уровень воды.

В Днепре объявлен траур по погибшим в доме на Победе.

Корбан объявил денежную награду за данные летчика, который совершил ракетный удар по Днепру Глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан объявил денежное вознаграждение за достоверные данные о летчике, который совершил ракетную атаку по многоэтажке в городе 14 января. просмотров

Зеленский прокомментировал ракетную атаку по Днепру: найдем всех причастных к этому террору (ВИДЕО) Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку по Днепру 14 января. Он заверил, что все причастные к этому ужасному террору будут наказаны. 1 просмотров

В Днепре в результате российской ракетной атаки погибли пять человек В субботу, 14 января, вражеская российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Известно о гибели пяти человек. просмотров

Филатов о ракетной атаке по жилому дому: завалы будем разбирать всю ночь, целый район обесточен Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал ракетную атаку, которую нанесла Россия по жилому дому 14 января. Он отметил, что завалы полуразрушенной многоэтажки, под которыми остаются мирные люди, будут разбирать всю ночь. просмотров

Люди кричат из-под завалов: в сети показали жуткое видео с места попадания российской ракеты в Днепре 14 января на жилой дом в Днепре, где жили мирные люди, Россия скорректировала свои ракеты. Спасатели достают гражданских из-под завалов почти полностью разрушенной многоэтажки. просмотров