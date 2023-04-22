Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)

Сообщается, что BMW стоял в пробке, как в него въехал ВАЗ. Кадры с места событий обнародовали в Telegram-канале «Днепр Оперативный».
В результате столкновения пострадал водитель ВАЗ. С многочисленными травмами различной тяжести он был срочно госпитализирован в больницу. От его машины также практически ничего не осталось — она превратилась в груду металла.
Все детали и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
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