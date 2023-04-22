Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)

Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)

Сегодня 20:01
просмотров

В субботу, 22 апреля, в Павлограде на Днепропетровщине произошла авария с участием автомобилей ВАЗ и BMW. Первая легковушка на большой скорости влетела в иномарку.

Новости Днепра про Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)

Сообщается, что BMW стоял в пробке, как в него въехал ВАЗ. Кадры с места событий обнародовали в Telegram-канале «Днепр Оперативный».

В результате столкновения пострадал водитель ВАЗ. С многочисленными травмами различной тяжести он был срочно госпитализирован в больницу. От его машины также практически ничего не осталось — она превратилась в груду металла.

Все детали и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Читайте также:

Новости Днепра про Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Превратился в груду металла: на Днепропетровщине ВАЗ на большой скорости влетел в BMW (ВИДЕО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Никопольчанка вернула из РФ внука, которого отдали в приемную семью оккупантов после смерти матери
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Никопольчанка вернула из РФ внука, которого отдали в приемную семью оккупантов после смерти матери

    Бабушка из Никополя вернула из страны-террористки своего внука. 10-летний Кирилл…

    Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг
    Новости Днепра
    Сегодня 18:43
    Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг

    В субботу, 22 апреля, в Кривом Роге родственники защитников Украины,…

    36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным
    Новости Днепра
    Сегодня 17:05
    36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным

    В субботу ночью, 22 апреля, в одной из квартир в…

    В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 16:36
    В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)

    В пятницу, 21 апреля, в Днепре на улице Теробороны произошла…

    Последние новости

    Никопольчанка вернула из РФ внука, которого отдали в приемную семью оккупантов после смерти матери
    Никопольчанка вернула из РФ внука, которого отдали в приемную семью оккупантов после смерти матери

    Бабушка из Никополя вернула из страны-террористки своего внука. 10-летний Кирилл переехал в Россию с мамой к ее новому мужу еще задолго до полномасштабного вторжения. Однако 24 февраля 2022-го женщина внезапно умерла, а мальчик остался один.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг
    Раненых не вывозят с позиций, а условия службы неудовлетворительные: в Кривом Роге родственники военных устроили митинг

    В субботу, 22 апреля, в Кривом Роге родственники защитников Украины, которые служат в 129-й бригаде Территориальной обороны ВСУ, устроили большой митинг. Они перекрыли проезжую часть и с плакатами и лозунгами "Позор" озвучили свои жалобы.

    Сегодня 18:43
    просмотров
    36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным
    36-летнему жителю Каменского оторвало руку взрывчаткой: пострадавший был пьяным

    В субботу ночью, 22 апреля, в одной из квартир в Каменском прогремел взрыв. Как выяснилось, там 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил развлечься со взрывоопасным предметом, который в итоге сдетонировал прямо у него в руках.

    Сегодня 17:05
    просмотров
    В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)
    В Днепре произошло ДТП с участием авто полиции: правоохранителя госпитализировали, а виновник аварии сбежал (ФОТО)

    В пятницу, 21 апреля, в Днепре на улице Теробороны произошла авария с участием служебного авто полиции. Chevrolet Aveo въехал в полицейскую машину, после чего та врезалась в столб.

    Сегодня 16:36
    просмотров
    Желтый уровень опасности: днепрян предупредили о густом тумане 23 апреля
    Желтый уровень опасности: днепрян предупредили о густом тумане 23 апреля

    В воскресенье, 23 апреля, в Днепре ожидается густой туман. Горожан предупредили об опасности.

    Сегодня 16:09
    просмотров
    На Днепропетровщине уже неделю разыскивают 14-летних девочек
    На Днепропетровщине уже неделю разыскивают 14-летних девочек

    14 апреля две несовершеннолетние девочки из села Марьевка Синельниковского района Алина Подситник и Аделина Пляка вышли из дома и до сих пор не вернулись.

    Сегодня 14:54
    просмотров
    Среди шарфов и шапок: в секонд-хенде Днепра в боксе с товарами нашли кота (ФОТО)
    Среди шарфов и шапок: в секонд-хенде Днепра в боксе с товарами нашли кота (ФОТО)

    Секонд-хенд - это настоящая лотерея. В один день там можно купить одежду от люксового бренда почти даром, а в другой - не найти ни одной достойной вещи. Кто бы мог подумать, что в днепровских секонд-хендах есть шанс наткнуться еще и…

    Сегодня 14:37
    просмотров
    Один пассажир погиб, второй — в больнице, а водитель сбежал: в Кривом Роге BMW на большой скорости влетел в дерево
    Один пассажир погиб, второй — в больнице, а водитель сбежал: в Кривом Роге BMW на большой скорости влетел в дерево

    В пятницу, 21 апреля, в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. Там водитель на BMW на большой скорости влетел в дерево, после чего скрылся с места событий. Между тем в салоне остались двое 28-летних пассажиров. Один из них погиб.

    Сегодня 12:55
    просмотров
    Известные братья Борисенки из Днепра объяснили, почему не пошли воевать, несмотря на повестку
    Известные братья Борисенки из Днепра объяснили, почему не пошли воевать, несмотря на повестку

    Братья Борисенко из Днепра прославились благодаря третьему сезону украинской "Фабрики звезд", однако сейчас о них ничего не слышно. Новых хитов от близнецов-певцов не было уже более 10-ти лет. Однако недавно они наконец появились в информационном пространстве, дав интервью ведущему Славе…

    Сегодня 12:29
    просмотров
    В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУ
    В Павлограде днепряне пытались продать машины, которые из-за границы передали для ВСУ

    Пока одни граждане готовы отдать последнее, чтобы помочь ВСУ и приблизить тем самым нашу победу, другие - думают, как нажиться на войне. Так, в Павлограде двое жителей Днепра пытались продать автомобили, которые были переданы иностранными благотворителями в качестве гуманитарной помощи…

    Сегодня 10:41
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх