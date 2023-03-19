«Преступника всегда тянет на место преступления»: в ОП прокомментировали «визит» путина в Мариуполь

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на визит президента россии владимира путина в оккупированный Мариуполь.
Своими мыслями он поделился в Twitter.
По словам представителя ОП, «преступника всегда тянет на место преступления».
Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте «режиссера войны» (путина в.в.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния, – написал Подоляк.
Отметим, президент россии владимир путин ночью посетил Мариуполь Донецкой области. Главу рф сопровождал заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин. Диктатор прилетел в оккупированный россиянами город на вертолете. После чего якобы объехал несколько районов города, «памятные места» и здание театра.
Напомним, ранее мы писали, что в Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ.
Читайте также:
Автор:
Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на…
В кенийском городе Найроби открыли украинский мурал "Grains of Culture"…
В ночь на 19 марта пользователи Приватбанка могут столкнуться с…
После решения Международного уголовного суда об аресте российского президента-диктатора Владимира…
Сегодня, 19 марта, некоторые жители Днепра остались без воды.
Сине-желтый основной цвет этой инсталляции.
Вчера, 18 марта, в Каменском горожане заметили на дороге пьяного мужчину.
Не забудьте зарядить телефон и повербанк!
В НКРЭКУ предупредили, что повышать стоимость тарифа будут постепенно в несколько этапов.
Сегодня, 19 марта, в 07:26 на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Первомайская села Богуслав.
Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента россии владимира путина, если он ступит на немецкую землю.
Животных передали волонтерам.
Вчера, 18 марта, в Павлограде по улице Королева загорелся дом.
Важно!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!