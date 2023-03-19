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  • «Преступника всегда тянет на место преступления»: в ОП прокомментировали «визит» путина в Мариуполь

«Преступника всегда тянет на место преступления»: в ОП прокомментировали «визит» путина в Мариуполь

Сегодня 17:10
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Представитель ОП назвал это цинизмом.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на визит президента россии владимира путина в оккупированный Мариуполь.

Своими мыслями он поделился в Twitter.

По словам представителя ОП, «преступника всегда тянет на место преступления».

Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте «режиссера войны» (путина в.в.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния, – написал Подоляк.

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Отметим, президент россии владимир путин ночью посетил Мариуполь Донецкой области. Главу рф сопровождал заместитель главы российского правительства Марат Хуснуллин. Диктатор прилетел в оккупированный россиянами город на вертолете. После чего якобы объехал несколько районов города, «памятные места» и здание театра.

Напомним, ранее мы писали, что в Германии путина ожидает арест, – министр юстиции ФРГ. 

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