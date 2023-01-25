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  • Преступление среди белого дня: в Павлограде в супермаркете мужчина ударил ножом местного жителя

Преступление среди белого дня: в Павлограде в супермаркете мужчина ударил ножом местного жителя

Сегодня 19:15
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За нанесение тяжелых телесных полицейские задержали павлоградовца.

Новости Днепра про Преступление среди белого дня: в Павлограде в супермаркете мужчина ударил ножом местного жителя

Инцидент произошел днем ​​24 января в одном из супермаркетов на ул. Степного Фронта Павлограда.
Во время ссоры 38-летний мужчина нанес 39-летнему жителю города в грудь удар ножом и скрылся с места преступления. На место вызвали скорую, а полицию сообщили, что медики забрали в больницу мужчину с ранением.

Полицейские Павлоградского РПП установили личность злоумышленника. Орудие преступления – нож, нашли и изъяли с поличным и направили на экспертное исследование.

В настоящее время задержанному нападающему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 УК – умышленное тяжкое телесное повреждение.

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Новости Днепра про Преступление среди белого дня: в Павлограде в супермаркете мужчина ударил ножом местного жителяУкраїнська Новости Днепра про Преступление среди белого дня: в Павлограде в супермаркете мужчина ударил ножом местного жителяРусский

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