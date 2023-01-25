Преступление среди белого дня: в Павлограде в супермаркете мужчина ударил ножом местного жителя

За нанесение тяжелых телесных полицейские задержали павлоградовца.

Инцидент произошел днем ​​24 января в одном из супермаркетов на ул. Степного Фронта Павлограда.

Во время ссоры 38-летний мужчина нанес 39-летнему жителю города в грудь удар ножом и скрылся с места преступления. На место вызвали скорую, а полицию сообщили, что медики забрали в больницу мужчину с ранением.



Полицейские Павлоградского РПП установили личность злоумышленника. Орудие преступления – нож, нашли и изъяли с поличным и направили на экспертное исследование.

В настоящее время задержанному нападающему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 УК – умышленное тяжкое телесное повреждение.