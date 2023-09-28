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Преобразователь переменной частоты VLT LD-302: технические характеристики и область применения

Сегодня 18:30
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Назначение преобразователя переменной частоты VLT LD-302. Главные преимущества и особенности инвертора: срок эксплуатации, простота использования, монтажа, обслуживания, компактность, надежность и др. Характеристики и область применения частотника.

Новости Днепра про Преобразователь переменной частоты VLT LD-302: технические характеристики и область применения

VLT LD-302: технические данные и сфера применения преобразователя переменной частоты

Частотный преобразователь, инвертор, частотники или частотник, которые бывают разных видов, имеют различные режимы и способы частотного регулирования, а также широко используются в различных сферах промышленности, представляют собой устройства для регулирования скорости вращения вала двигателей переменного тока. Частоту напряжения 50 Гц прибор преобразует в 3-х фазное напряжение с переменной частотой от 0,2 до 400 Гц. Датская компания Danfoss разработала разные модели и целые серии частотников для разных отраслей промышленности и народного хозяйства.

Преимущества и особенности

Компактный и надежный VLT® Lift Drive 302 оптимизирован для простой и легкой установки, обслуживания. Комплектация и встроенные функции обеспечивают:

  • долгий срок службы;
  • надежную работу;
  • плавное включение;
  • низкие общие затраты;
  • простой ввод в эксплуатацию;
  • индивидуальное программное обеспечение – VLT® Set-up Software MCT10;
  • легкую обработку данных, архивирование полученных результатов;
  • понятный и простой графический дисплей;
  • минимальный уровень шума – 55 дБ;
  • простоту обслуживания.

Технические характеристики для разных моделей прибора можно уточнить у продавца. Специалисты помогут выбрать устройство, максимально соответствующее задачам конкретной технологической схемы, обеспечат документацию, сопровождение при монтаже и обслуживание.

VLT® Lift Drive 302 имеет встроенную запатентованную функцию Safe Stop, которая позволяет безопасно останавливать двигатель, удерживая его в заданном положении или моменте. Это необходимое свойство для подъемников, лифтов и др.

Краткая характеристика

Lift Drive имеет встроенный фильтр радиопомех и катушки постоянного тока, что экономит место и упрощает требования к размещению устройства, а также исключает:

  • дорогостоящую установку;
  • дополнительные внешние устройства.

Инвертор может быть установлен в сложных условиях окружающей среды на открытом воздухе, а также в закрытом помещении. Он сохраняет надежность и функциональность при t 0…+45°C окружающей среды. Корпус у него прочный – доступны варианты класса защиты IP 20/21 и IP 55. Минимальный срок эксплуатации инвертора – 2,1 млн. циклов.

Область применения

Инвертор VLT® Lift Drive 302 специально разработан для лифтовой службы. Использование в составе регулируемого привода стандартного двухскоростного электродвигателя (без маховика) дает экономию до 35%. После включения прибора в схему в составе частотно-регулируемого привода стандартного односкоростного двигателя экономия электроэнергии увеличивается до 52%.

Сегодня подобные частотники применяют на всех мировых современных производствах, они позволяют:

  • уменьшить размеры машинного помещения;
  • повысить комфортность поездки (снижается шум, повышается плавность хода).

Использование VLT® Lift Drive 302 позволит, несмотря на усложнение алгоритма функционирования, увеличить потенциал энергосбережения в массовых лифтах при увеличении производительности лифта и комфортности поездки в нем.

Новости Днепра про Преобразователь переменной частоты VLT LD-302: технические характеристики и область применения

Новости Днепра про Преобразователь переменной частоты VLT LD-302: технические характеристики и область примененияРусский

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