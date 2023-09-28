Преобразователь переменной частоты VLT LD-302: технические характеристики и область применения

Частотный преобразователь, инвертор, частотники или частотник, которые бывают разных видов, имеют различные режимы и способы частотного регулирования, а также широко используются в различных сферах промышленности, представляют собой устройства для регулирования скорости вращения вала двигателей переменного тока. Частоту напряжения 50 Гц прибор преобразует в 3-х фазное напряжение с переменной частотой от 0,2 до 400 Гц. Датская компания Danfoss разработала разные модели и целые серии частотников для разных отраслей промышленности и народного хозяйства.
Преимущества и особенности
Компактный и надежный VLT® Lift Drive 302 оптимизирован для простой и легкой установки, обслуживания. Комплектация и встроенные функции обеспечивают:
Технические характеристики для разных моделей прибора можно уточнить у продавца. Специалисты помогут выбрать устройство, максимально соответствующее задачам конкретной технологической схемы, обеспечат документацию, сопровождение при монтаже и обслуживание.
VLT® Lift Drive 302 имеет встроенную запатентованную функцию Safe Stop, которая позволяет безопасно останавливать двигатель, удерживая его в заданном положении или моменте. Это необходимое свойство для подъемников, лифтов и др.
Краткая характеристика
Lift Drive имеет встроенный фильтр радиопомех и катушки постоянного тока, что экономит место и упрощает требования к размещению устройства, а также исключает:
Инвертор может быть установлен в сложных условиях окружающей среды на открытом воздухе, а также в закрытом помещении. Он сохраняет надежность и функциональность при t 0…+45°C окружающей среды. Корпус у него прочный – доступны варианты класса защиты IP 20/21 и IP 55. Минимальный срок эксплуатации инвертора – 2,1 млн. циклов.
Область применения
Инвертор VLT® Lift Drive 302 специально разработан для лифтовой службы. Использование в составе регулируемого привода стандартного двухскоростного электродвигателя (без маховика) дает экономию до 35%. После включения прибора в схему в составе частотно-регулируемого привода стандартного односкоростного двигателя экономия электроэнергии увеличивается до 52%.
Сегодня подобные частотники применяют на всех мировых современных производствах, они позволяют:
Использование VLT® Lift Drive 302 позволит, несмотря на усложнение алгоритма функционирования, увеличить потенциал энергосбережения в массовых лифтах при увеличении производительности лифта и комфортности поездки в нем.Виктория
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