Прекрасный подарок украинским женщинам: ВСУ уничтожили четыре танка и 700 окупантов

По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой. Аварийные ситуации на повышающих насосных станциях или обесточивание на этих объектах не зафиксированы.

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