Предприятие в Днепре продавало оборудование для военных баз РФ

Циническим бизнесом занимался директор одной из компаний Днепра.
Как установила СБУ, россиянам продавали трубопроводную арматуру (дисковые затворы), регулирующие потоки жидкостей в инженерных сетях. Эта продукция затем использовалась для обустройства военных баз на временно оккупированных территориях Украины, где должны были дислоцироваться российские военные.
Только за 2022 год россияне приобрели эти запчасти на 2 млн гривен. Товар незаконно присылали в РФ оптовыми партиями.
Организовали поставки директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный, которые после начала войны вышли на заказчиков из РФ. Они придумали схему, позволившую обходить санкции.
Продукцию в РФ поставляли через компании, работающие на Среднем Востоке. Предприятия закупали запчасти для своих нужд, но затем доставляли на территорию России.
Для маскировки «схемы» ее организаторы вносили ложные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Во время обысков у подозреваемых изъяли документацию и технику.
Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества. На корпоративные права и банковские счета предприятия наложили арест.
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