Предприятие в Днепре продавало оборудование для военных баз РФ

Житель Днепра продавал россиянам оборудование для военных баз.

Циническим бизнесом занимался директор одной из компаний Днепра.

Как установила СБУ, россиянам продавали трубопроводную арматуру (дисковые затворы), регулирующие потоки жидкостей в инженерных сетях. Эта продукция затем использовалась для обустройства военных баз на временно оккупированных территориях Украины, где должны были дислоцироваться российские военные.

Только за 2022 год россияне приобрели эти запчасти на 2 млн гривен. Товар незаконно присылали в РФ оптовыми партиями.

Организовали поставки директор специализированного предприятия в Днепре и его подчиненный, которые после начала войны вышли на заказчиков из РФ. Они придумали схему, позволившую обходить санкции.

Продукцию в РФ поставляли через компании, работающие на Среднем Востоке. Предприятия закупали запчасти для своих нужд, но затем доставляли на территорию России.

Для маскировки «схемы» ее организаторы вносили ложные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию. Во время обысков у подозреваемых изъяли документацию и технику.

Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества. На корпоративные права и банковские счета предприятия наложили арест.

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