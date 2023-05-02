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  • Предприниматели из Днепра пытались нелегально переправить в Иран двигатели от самолетов

Предприниматели из Днепра пытались нелегально переправить в Иран двигатели от самолетов

Сегодня 21:15
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Два предпринимателя из Днепра хотели продать украденные двигатели для самолетов в Иран, но их схему разоблачила СБУ.

Новости Днепра про Предприниматели из Днепра пытались нелегально переправить в Иран двигатели от самолетов

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
В ходе комплексных мероприятий в Днепре разоблачены два предпринимателя, которые пытались нелегально переправить в Иран два турбореактивных авиадвигателя Д-36 для продажи.
 
«Установлено, что украинскую продукцию фигуранты планировали реализовать иностранцам за 400 тыс. долл. «Заказчики» планировали использовать соответствующее высокотехнологичное оборудование на военно-транспортных самолетах АН-74. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее», — говорится в сообщении.
 
В настоящее время двигатели изъяты для проведения экспертиз. После этого будет решен вопрос об их передаче на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.
 
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Новости Днепра про Предприниматели из Днепра пытались нелегально переправить в Иран двигатели от самолетов

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