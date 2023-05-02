Предприниматели из Днепра пытались нелегально переправить в Иран двигатели от самолетов

«Установлено, что украинскую продукцию фигуранты планировали реализовать иностранцам за 400 тыс. долл. «Заказчики» планировали использовать соответствующее высокотехнологичное оборудование на военно-транспортных самолетах АН-74. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее», — говорится в сообщении.
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