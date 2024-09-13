Предприниматель из Днепра был участником схемы незаконного производства металла

Сотрудники ДБР разоблачили заместителя руководителя одной из исправительных колоний Запорожской области и предпринимателя из Днепра, организовавших теневое производство металла.

По данным следствия, в 2022 году чиновник заключил договор с предпринимателем из Днепра на производство заключенными стальных отводов для трубопроводов, труб, муфт, гаек и другой продукции. Сырье для изготовления заказов должен был привозить сам коммерсант.Заместитель руководителя колонии предложил предпринимателю схему, по которой тот получал бы готовую продукцию без оплаты труда заключенных. В то же время предприниматель должен был платить определенную сумму самому заместителю руководителя колонии.

Об этом сообщает ДБР.

Таким образом, только незначительная часть изделий из металла производилась официально, а подавляющее большинство отпускалось предпринимателю за взятки должностному лицу. Схема действовала с июня 2022 по октябрь 2023-го. За этот период заместитель руководителя колонии получил не менее 300 тыс. гривен. Деньги предприниматель переводил на банковский счет жены чиновника.

Заместитель руководителя колонии подозревается в получении взятки (ч. 2 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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