Предложил подвезти: на Днепропетровщине судили мужчину, который изнасиловал 16-летнюю девочку

На Днепропетровщине судили мужчину, который изнасиловал 16-летнюю девочку.

Ситуация произошла в Синельниковском районе в сентябре 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, 26-летний ранее судимый мужчина заметил на обочине 16-летнюю девочку. Он предложил подвезти ее домой. После того, как девочка села в авто, мужчина начал угрожать ей физической расправой, приказал раздеться и изнасиловал ее.

В суде злоумышленник не признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным за изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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