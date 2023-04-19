Правила изменены: как днепряне могут вернуть деньги за билеты на поезд

Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты.

В пресс-службе Минреинтеграции сообщили долгожданную новость для всех украинцев. Укрзализныця изменила правила возврата средств за билеты. Теперь все, кто купил билеты на проезд в купе, смогут вернуть их стоимость в полном объеме. Пассажиры, которые путешествуют в плацкартных вагонах, получат половину стоимости билета.

Билеты нужно вернуть онлайн или в кассе не позднее чем за шесть часов до отправления поезда. Недавно это было возможно за девять часов.

Ранее Укрзализныця возвращала опоздавшим на поезд только 10% от его стоимости. Сейчас появилась возможность вернуть всю стоимость билетов (кроме плацкартных). Однако нужно обязательно обратиться в кассу на протяжении часа после отправки состава.

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