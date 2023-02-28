Правоохранители заблокировали 18 каналов и групп «ЧВК Редан»: хотели дестабилизировать ситуацию в Украине

Как отмечают правоохранители, в течение двух дней в разных регионах Украины состоялось около 30 собраний молодежи. Правоохранители оперативно отреагировали и не допустили конфликтных ситуаций между подростками.
Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками – такую цель преследуют организаторы собраний молодежи, – подчеркивают в Нацполиции.
По словам начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана, в управления и отделы полиции пригласили более 700 человек. Большинство из них – это несовершеннолетние. Так что ювенальные полицейские проводят профилактические мероприятия с подростками и их родителями. При этом разъясняют, что за такие действия предусмотрена как административная (для родителей несовершеннолетних), так и уголовная ответственность, наступающая с 14 лет.
По словам правоохранителя, полицейские уже заблокировали 18 каналов и групп, созданных для «раскрутки» этого молодежного движения и дестабилизации ситуации внутри страны. Оперативные службы вместе с Киберполицией устанавливают источники финансирования и администраторов этих информационных каналов.
Чтобы не дать врагу успешно провести свою ИПСО и обезопасить детей от необдуманных поступков, мы общаемся с администрациями и педагогическими коллективами учебных заведений, но главное: мы обращаемся к родителям и призываем их быть друзьями своим детям, проводить с ними больше времени, поддерживать их, интересоваться, с кем они общаются и как проводят досуг, – отметил Василий Богдан.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле одного из ТРЦ также была замечена подозрительная группа подростков. Подробности читайте здесь.
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