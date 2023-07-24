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  • Правоохранители из Днепра отобрали у горожан 120 тысяч долларов криптовалютой

Правоохранители из Днепра отобрали у горожан 120 тысяч долларов криптовалютой

Сегодня 16:08
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В Днепре правоохранители кошмарили криптовалютщиков.

Новости Днепра про Правоохранители из Днепра отобрали у горожан 120 тысяч долларов криптовалютой

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного Бюро Расследований.

По информации ДБР, трое правоохранителей из Днепра кошмарили горожан, занимавшихся бизнесом в сфере криптовалютных финансовых операций. Искали будущих жертв, пользуясь служебными привилегиями. После чего пытались взять под контроль коммерсантов, которых запугивали липовыми обысками и угрозами.

За определенную «дань» они обещали днепрянам, что не будут мешать их бизнесу. В этом году правоохранителям удалось выманить из горожан криптовалюты более чем на 120 тысяч долларов.

Однажды правоохранители ворвались в дом днепрянина и начали угрожать тюрьмой за криптовалютный бизнес. После этого мужчину отвезли в участок, где продолжили пытать и заставили отдать почти 9 тысяч долларов.

Новости Днепра про Правоохранители из Днепра отобрали у горожан 120 тысяч долларов криптовалютой

Во время обысков в помещениях и рабочих кабинетах злоумышленников удалось найти банковские карты, черновые записи, флешки и другую технику с доказательствами.

Трем правоохранителям сообщено о подозрении в превышении власти, что повлекло тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Если вину правоохранителей докажут, то им грозит наказание в виде 10 лет за решеткой.

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