Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля

Было обнаружено бездыханное тело мужчины, длительное время разыскиваемого на Днепропетровщине.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Поиски 46-летнего жителя с. Красногригорьевка, Никопольского района Сергея Шульги прекращены. К сожалению, его обнаружили мертвым, — говорится в сообщении полиции.
Относительно обстоятельств смерти и места обнаружения тела мужчины не сообщается.
Напомним, сообщение об исчезновении 46-летнего Сергея Шульги поступило в полицию 18 июля. В последний раз его видели 16 июля утром, когда он уходил с места жительства.
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