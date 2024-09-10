Правоохранители обнаружили тело мужчины, разыскиваемого на Днепропетровщине с 18 июля

Напомним, сообщение об исчезновении 46-летнего Сергея Шульги поступило в полицию 18 июля. В последний раз его видели 16 июля утром, когда он уходил с места жительства.

Поиски 46-летнего жителя с. Красногригорьевка, Никопольского района Сергея Шульги прекращены. К сожалению, его обнаружили мертвым, — говорится в сообщении полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Было обнаружено бездыханное тело мужчины, длительное время разыскиваемого на Днепропетровщине.

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