Правоохранители документируют последствия попаданий в Никопольском районе

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.
Во время осмотра происшествия полицейские зафиксировали повреждения админздания, более десятка частных домов, хозяйственных сооружений, линий электроснабжения и газопроводов, — говорится в сообщении полиции.
Снаряды повредили дома, пробили стены и крышу, изуродовали фасады и выбили оконные стекла.
К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет.
Последствия ударов документируются СОГ.
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