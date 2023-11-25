Правоохранители документируют последствия попаданий в Никопольском районе

Сегодня ночью российские войска направили на Никопольщину дрены, БпЛА и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

Во время осмотра происшествия полицейские зафиксировали повреждения админздания, более десятка частных домов, хозяйственных сооружений, линий электроснабжения и газопроводов, — говорится в сообщении полиции.

Снаряды повредили дома, пробили стены и крышу, изуродовали фасады и выбили оконные стекла.

К счастью, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Последствия ударов документируются СОГ.

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