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  • Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен

Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен

Сегодня 14:53
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В Днепропетровской области к пожизненному приговорили мужчину, который убил бабушку за 500 гривен.

Новости Днепра про Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен

Житель Криворожского района в мае 2023 ворвался в дом пенсионерки в Широковской общине.

Мужчина бил владелицу стулом, деревянной доской, сковородкой по голове и телу и нанес ножевые ранения в спину. Женщина скончалась от полученных травм.

Тогда убийца украл 500 грн и другое имущество. А чтобы скрыть следы преступления, облил маслом тело погибшей и поджег. Однако нападавшего установили и задержали на следующий день.

В суде мужчина свою вину частично признал. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

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Новости Днепра про Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривенУкраїнська Новости Днепра про Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривенРусский

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