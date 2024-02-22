Пожизненное получил житель Днепропетровщины, забивший до смерти пенсионерку за 500 гривен

Житель Криворожского района в мае 2023 ворвался в дом пенсионерки в Широковской общине.
Мужчина бил владелицу стулом, деревянной доской, сковородкой по голове и телу и нанес ножевые ранения в спину. Женщина скончалась от полученных травм.
Тогда убийца украл 500 грн и другое имущество. А чтобы скрыть следы преступления, облил маслом тело погибшей и поджег. Однако нападавшего установили и задержали на следующий день.
В суде мужчина свою вину частично признал. Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.
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