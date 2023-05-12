Пожар в квартире: В Днепре на Ивана Мазепы погиб мужчина

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
12 мая в 05:01 произошел пожар в пятиэтажном доме Ивана Мазепы. Из окон квартиры на втором этаже шел густой дым.
Спасатели, которые прибыли на место происшествия, установили, что огонь охватил спальную комнату и быстро распространялся.
Во время ликвидации пожара работники ГСЧС нашли в спальне мужчину без сознания. Они вынесли его из горящей квартиры и передали медикам. К сожалению, 72-летний дедушка скончался.
Читайте также:
Автор:
Оккупанты четыре раза из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.
По состоянию на 6 часов из-за повреждения водопровода по ул.…
Сегодня, 12 мая, трамваи №6 и №9 сократят свой маршрут
ВСУ отразили 44 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и…
Оккупанты четыре раза из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район.
По состоянию на 6 часов из-за повреждения водопровода по ул. Янтарная, 71 прекращено водоснабжение жителей этого дома. Водоснабжение будет возобновлено сразу после окончания работ.
Сегодня, 12 мая, трамваи №6 и №9 сократят свой маршрут
ВСУ отразили 44 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.
Поздравляем!
Зонт сегодня не понадобится!
Правительство Польши передало Украине 14 единиц истребителей МиГ-29.
11 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи поселка городского типа Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, горит легковой автомобиль.
В четверг, 11 мая, российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области с беспилотника и артиллерии.
В Кривом Роге задержали мужчину, который в комендантский час пытался ворваться в медицинское учреждение.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!