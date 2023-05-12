Пожар в квартире: В Днепре на Ивана Мазепы погиб мужчина

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы во время пожара в квартире погиб мужчина.

ГСЧС

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

12 мая в 05:01 произошел пожар в пятиэтажном доме Ивана Мазепы. Из окон квартиры на втором этаже шел густой дым.

Спасатели, которые прибыли на место происшествия, установили, что огонь охватил спальную комнату и быстро распространялся.

Во время ликвидации пожара работники ГСЧС нашли в спальне мужчину без сознания. Они вынесли его из горящей квартиры и передали медикам. К сожалению, 72-летний дедушка скончался.

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