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Пожар в Днепропетровской области: огонь уничтожил крышу и имущество в доме

Сегодня 22:00
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13 июня поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Волшебная поселка городского типа Синельниковского района.

Новости Днепра про Пожар в Днепропетровской области: огонь уничтожил крышу и имущество в доме

По прибытию к месту происшествия спасателей, огнем почти полностью была охвачена крыша одноэтажного жилого дома и повреждено имущество на общей площади 54 кв. м.
 
Погибших и пострадавших нет.
 
К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Новости Днепра про Пожар в Днепропетровской области: огонь уничтожил крышу и имущество в доме

Новости Днепра про Пожар в Днепропетровской области: огонь уничтожил крышу и имущество в доме

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Новости Днепра про Пожар в Днепропетровской области: огонь уничтожил крышу и имущество в домеУкраїнська Новости Днепра про Пожар в Днепропетровской области: огонь уничтожил крышу и имущество в домеРусский

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