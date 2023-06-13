Пожар в Днепропетровской области: огонь уничтожил крышу и имущество в доме

К тушению пожара привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

Погибших и пострадавших нет.

По прибытию к месту происшествия спасателей, огнем почти полностью была охвачена крыша одноэтажного жилого дома и повреждено имущество на общей площади 54 кв. м.

13 июня поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Волшебная поселка городского типа Синельниковского района.

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