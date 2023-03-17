Пожар унес жизнь мужчины: в Кривом Роге в летней кухне вспыхнул огонь

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
Вчера, 16 марта, по улице Виталия Матусевича загорелась летняя кухня на территории двора частного дома. В результате возгорания уничтожены вещи внутри и повреждена внутренняя облицовка стен на общей площади 7 кв.
При ликвидации пожара спасатели вынесли из горящего помещения мужчину без сознания. К сожалению, медики констатировали его смерть.
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