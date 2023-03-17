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Пожар унес жизнь мужчины: в Кривом Роге в летней кухне вспыхнул огонь

Сегодня 09:30
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В Кривом Роге на улице Виталия Матусевича при пожаре в летней кухне погиб 40-летний мужчина.

Новости Днепра про Пожар унес жизнь мужчины: в Кривом Роге в летней кухне вспыхнул огонь

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

Вчера, 16 марта, по улице Виталия Матусевича загорелась летняя кухня на территории двора частного дома. В результате возгорания уничтожены вещи внутри и повреждена внутренняя облицовка стен на общей площади 7 кв.

При ликвидации пожара спасатели вынесли из горящего помещения мужчину без сознания. К сожалению, медики констатировали его смерть.

Новости Днепра про Пожар унес жизнь мужчины: в Кривом Роге в летней кухне вспыхнул огонь

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Новости Днепра про Пожар унес жизнь мужчины: в Кривом Роге в летней кухне вспыхнул огоньУкраїнська Новости Днепра про Пожар унес жизнь мужчины: в Кривом Роге в летней кухне вспыхнул огоньРусский

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