Пожар на «Озерке» в Днепре: что говорят в ГСЧС

Утром 29 августа произошел пожар на "Озерке" в центре города.

Очевидцы сообщали о столбе дыма на рынке. Из помещений «Озерки» эвакуировали работников и посетителей.

Как сообщили в ГСЧС, вызов поступил в 9:44. Пожар начался в магазине на втором этаже рынка. Из помещения выбивалось пламя и наблюдалось плотное задымление.

На место отправили еще четыре машины ГСЧС.

Как выяснилось позже, горел хозмагазин, где продавали обои. Огнем уничтожены окна, деревянные стеллажи и торговая продукция внутри помещения на общей площади 100 кв. м. Погибших и травмированных нет.

В 11:11 возгорание локализовано и в 11:42 ликвидировано.

Что стало причиной возгорания не уточняется.

Спасатели также поделились фото с места происшествия.

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