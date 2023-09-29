Пожар на «Озерке» в Днепре: что говорят в ГСЧС

Очевидцы сообщали о столбе дыма на рынке. Из помещений «Озерки» эвакуировали работников и посетителей.
Как сообщили в ГСЧС, вызов поступил в 9:44. Пожар начался в магазине на втором этаже рынка. Из помещения выбивалось пламя и наблюдалось плотное задымление.
На место отправили еще четыре машины ГСЧС.
Как выяснилось позже, горел хозмагазин, где продавали обои. Огнем уничтожены окна, деревянные стеллажи и торговая продукция внутри помещения на общей площади 100 кв. м. Погибших и травмированных нет.
В 11:11 возгорание локализовано и в 11:42 ликвидировано.
Что стало причиной возгорания не уточняется.
Спасатели также поделились фото с места происшествия.
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