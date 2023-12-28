Позабавились и выбросили: в Днепре декоративную крысу выставили на мороз

В Приднепровске, на улице Космонавтов, 15 кто-то выставил на мороз декоративную крысу. Грызуна, жившего у кого-то дома, оставили вблизи кафе в коробке. Неизвестные позаботились о том, что пушистику хватило еды на первое время, оставив немного свежей капусты.
Выставили на мороз! Космонавтов, 15. Возле кафе. Может, кто-то спасет. Пожалуйста! – говорится в сообщении в сообществе на Facebook Приднепровский край.
Местные обеспокоены судьбой крысы.
Вот же оно отзовется этим людям, а затем спасите помогите болеет ребенок и т.д. — комментируют поступок предыдущих хозяев крысы в комментариях под сообщением.
Автор поста пока не ответила, забрал ли кто-то крысу, поэтому в комментариях собралось с десяток озабоченных судьбой пушистого усача людей. Кое-кто предлагает забрать беднягу к себе.
Напомним, ранее мы рассказывали историю пса-великана, потерявшегося в Днепре. Собаку успели прозвать Днепровским Хатико. Крепкий маламут бегает по проспекту Слобожанскому, по улицам Калинова и Образцова, а однажды пытался проехаться на маршрутке. Скорее всего животное домашнее, поскольку имеет следы от ошейника на шерсти и комфортно чувствует себя в автомобиле – без проблем залезает, только откроется дверь. Поэтому люди допустили, что раньше пес ездил вместе с хозяином в машине. Пока хозяев собаки найти не удалось.
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