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Позабавились и выбросили: в Днепре декоративную крысу выставили на мороз

Сегодня 17:45
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В Днепре на мороз выставили декоративную крысу.

Новости Днепра про Позабавились и выбросили: в Днепре декоративную крысу выставили на мороз

В Приднепровске, на улице Космонавтов, 15 кто-то выставил на мороз декоративную крысу. Грызуна, жившего у кого-то дома, оставили вблизи кафе в коробке. Неизвестные позаботились о том, что пушистику хватило еды на первое время, оставив немного свежей капусты.

Выставили на мороз! Космонавтов, 15. Возле кафе. Может, кто-то спасет. Пожалуйста! – говорится в сообщении в сообществе на Facebook Приднепровский край.

Местные обеспокоены судьбой крысы.

Вот же оно отзовется этим людям, а затем спасите помогите болеет ребенок и т.д. — комментируют поступок предыдущих хозяев крысы в комментариях под сообщением.

Автор поста пока не ответила, забрал ли кто-то крысу, поэтому в комментариях собралось с десяток озабоченных судьбой пушистого усача людей. Кое-кто предлагает забрать беднягу к себе.

Новости Днепра про Позабавились и выбросили: в Днепре декоративную крысу выставили на мороз

Напомним, ранее мы рассказывали историю пса-великана, потерявшегося в Днепре. Собаку успели прозвать Днепровским Хатико. Крепкий маламут бегает по проспекту Слобожанскому, по улицам Калинова и Образцова, а однажды пытался проехаться на маршрутке. Скорее всего животное домашнее, поскольку имеет следы от ошейника на шерсти и комфортно чувствует себя в автомобиле – без проблем залезает, только откроется дверь. Поэтому люди допустили, что раньше пес ездил вместе с хозяином в машине. Пока хозяев собаки найти не удалось.

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