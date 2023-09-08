Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возросло

Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возросло

Сегодня 13:46
просмотров

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.

Новости Днепра про Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возросло

Попали в админздание полиции.

В настоящее время поисково-спасательные работы на месте «прилета» завершены.

Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

По состоянию на 13:30 известно об 1 погибшем полицейском и 54 раненых. Среди травмированных – 9 сотрудников полиции.

Для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов. Возле места обстрела развернуты палатки, где специалисты оказывают психологическую помощь, и мобильные пункты приема заявлений от потерпевших, – добавил Клименко.

На месте работают коммунальные службы. Разбирают завалы, вывозят мусор и битое стекло. В городе повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Более четырех десятков авто.

Новости Днепра про Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возросло

Новости Днепра про Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возросло

Не простим!

Читайте также:

Новости Днепра про Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возрослоУкраїнська Новости Днепра про Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возрослоРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»
Новости Днепра
Сегодня 12:55
В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 россияне ударили ракетой по Кривому…

Родные 22-летней девушки из Кривого Рога, которая умерла после маммопластики, рассказали, как продвигается дело
Новости Днепра
Сегодня 11:59
Родные 22-летней девушки из Кривого Рога, которая умерла после маммопластики, рассказали, как продвигается дело

В июне этого года в Кривом Роге произошла трагедия –…

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии
Новости Днепра
Сегодня 10:53
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Клименко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета убила полицейского, 25 человек травмированы
Новости Днепра
Сегодня 10:04
Клименко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета убила полицейского, 25 человек травмированы

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Последние новости

В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»
В Кривом Роге уже более 50 пострадавших, трое из них – «тяжелые»

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 россияне ударили ракетой по Кривому Рогу.

Сегодня 12:55
5
просмотров
Контрактников в вузах хотят переводить на бюджет за добровольную военную службу
Контрактников в вузах хотят переводить на бюджет за добровольную военную службу

Соответствующий законопроект появился 7 сентября.

Сегодня 12:19
2
просмотров
Родные 22-летней девушки из Кривого Рога, которая умерла после маммопластики, рассказали, как продвигается дело
Родные 22-летней девушки из Кривого Рога, которая умерла после маммопластики, рассказали, как продвигается дело

В июне этого года в Кривом Роге произошла трагедия – 22-летняя Алина Мухина умерла после маммопластики.

Сегодня 11:59
5
просмотров
В Днепре водятся редкие тропические бабочки с жутким названием (ФОТО)
В Днепре водятся редкие тропические бабочки с жутким названием (ФОТО)

Днепрянин выращивает тропических бабочек.

Сегодня 11:27
2
просмотров
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 10:53
2
просмотров
Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире
Сходила с ума от жажды и голода: в Днепре кошку бросили на произвол судьбы в закрытой квартире

В Днепре в помощи нуждается больная кошка, которую бросили на произвол судьбы в закрытой квартире.

Сегодня 10:26
3
просмотров
Клименко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета убила полицейского, 25 человек травмированы
Клименко сообщил, что в Кривом Роге российская ракета убила полицейского, 25 человек травмированы

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Сегодня 10:04
5
просмотров
В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие
В Кривом Роге россияне ударили по админзданию: есть погибший и пострадавшие

Сегодня около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв - в регионе как раз была тревога.

Сегодня 09:45
5
просмотров
В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно
В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

В 8:56 в Днепропетровской области объявили тревогу.

Сегодня 09:08
38
просмотров
32 семьи военных области получили ключи от квартир в новом доме
32 семьи военных области получили ключи от квартир в новом доме

32 семьи военнослужащих Днепропетровщины получили квартиры в новом доме. Среди новоселов 12 офицеров и 20 сержантов и солдат.

Сегодня 09:00
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх