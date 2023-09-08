Поисково-спасательные работы в Кривом Роге завершены: количество пострадавших снова возросло

Попали в админздание полиции.
В настоящее время поисково-спасательные работы на месте «прилета» завершены.
Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.
По состоянию на 13:30 известно об 1 погибшем полицейском и 54 раненых. Среди травмированных – 9 сотрудников полиции.
Для усиления в город прибыли дополнительные полицейские группы из соседних регионов. Возле места обстрела развернуты палатки, где специалисты оказывают психологическую помощь, и мобильные пункты приема заявлений от потерпевших, – добавил Клименко.
На месте работают коммунальные службы. Разбирают завалы, вывозят мусор и битое стекло. В городе повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Более четырех десятков авто.
Не простим!
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