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  • Появились фото последствий ракетной атаки на дачи в Днепровском районе, где погиб мужчина

Появились фото последствий ракетной атаки на дачи в Днепровском районе, где погиб мужчина

Сегодня 11:16
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ГСЧС обнародовала первые кадры с места ракетной атаки на Днепропетровщине.

Новости Днепра про Появились фото последствий ракетной атаки на дачи в Днепровском районе, где погиб мужчина

Утром 26 августа в Днепре и области слышали взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что под ракетной атакой оказались два района – Днепровский и Криворожский.

В Днепровском районе в результате массированной атаки один человек погиб, еще одного удалось спасти, сообщили в ГСЧС и обнародовали фото с места происшествия.

Попадание произошло по дачному кооперативу. Разрушены 2 дачных дома, повреждены 4 дома и хозяйственная постройка. Также произошел пожар. Горел дачный дом и трава на площади 50 кв.

В результате атаки погиб 69-летний мужчина.

Также спасен еще один мужчина, который находился под завалами. Его достали спасатели и передали медикам. О состоянии пострадавшего ничего не известно.

Новости Днепра про Появились фото последствий ракетной атаки на дачи в Днепровском районе, где погиб мужчина

Новости Днепра про Появились фото последствий ракетной атаки на дачи в Днепровском районе, где погиб мужчина

Новости Днепра про Появились фото последствий ракетной атаки на дачи в Днепровском районе, где погиб мужчина

Новости Днепра про Появились фото последствий ракетной атаки на дачи в Днепровском районе, где погиб мужчина

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