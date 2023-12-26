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  • Появились детали задержания водителя в Днепре, сбившего на «зебре» женщину

Появились детали задержания водителя в Днепре, сбившего на «зебре» женщину

Сегодня 18:37
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Водитель оставил женщину умирать на остановке.

Новости Днепра про Появились детали задержания водителя в Днепре, сбившего на

В полночь 26 декабря на улице Титова водитель Renault сбил 45-летнюю женщину и скрылся. Стало известно, как удалось задержать злоумышленника.

Как сообщили в патрульной полиции, сообщение о ДТП на улице Титова поступило в полночь. Вместе с патрульными на место инцидента приехала и скорая, медики которой госпитализировали пострадавшую 45-летнюю женщину в ближайшую больницу.

У пострадавшей многочисленные ушибы и повреждения конечностей.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля Renault сбил 45-летнюю женщину на пешеходном переходе, оттащил ее на обочину и уехал. Следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили направление, куда мог уехать водитель.

Впоследствии удалось установить личность водителя и его место жительства. Патрульные прибыли туда и обнаружили во дворе автомобиль Renault со следами ДТП. Полицейские пообщались с водителем. Тот объяснил, что испугался, потому и уехал с места. Все обставить события будет выяснять следователь.

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Напомним, ранее мы публиковали видео момента жуткого ДТП.

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