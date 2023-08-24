Появились детали трагедии на шахте в Кривом Роге

Горноспасатели прокомментировали смерть работника шахты «Терновская» КЖРК.
Известно, что авария произошла в 5.05 на глубине 1425 метров под поверхностью земли. Травмировались два проходчика на участке №3, один из них скончался на месте. Мужчине было 43 года. На поверхность людей подняли 17 горноспасателей.
39-летнему травмированному работнику оказали неотложную помощь и госпитализировали.
Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что на Днепропетровщине в шахте произошел обвал: есть погибший и пострадавший.
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