Появились детали трагедии на шахте в Кривом Роге

24 августа на шахте в Кривом Роге произошла чрезвычайная ситуация.

Горноспасатели прокомментировали смерть работника шахты «Терновская» КЖРК.

Известно, что авария произошла в 5.05 на глубине 1425 метров под поверхностью земли. Травмировались два проходчика на участке №3, один из них скончался на месте. Мужчине было 43 года. На поверхность людей подняли 17 горноспасателей.

39-летнему травмированному работнику оказали неотложную помощь и госпитализировали.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что на Днепропетровщине в шахте произошел обвал: есть погибший и пострадавший.

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