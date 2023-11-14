Появились детали спецоперации в Днепре, где ловили людей, бросивших гранату в остановку (ВИДЕО)

В Днепре провели полицейскую спецоперацию.

13 ноября на улице Белелюбского заметили много правоохранителей и спецназовцев. Позже в полиции сообщили, что проходит задержание.

Как информирует пресс-служба полиции, это была спецоперация во время которой поймали двух братьев, бросивших гранату в горожанина. Взрыв слышали около 14 часов на проспекте Свободы.

Очевидцы правоохранителям сообщили, что неизвестные на Lexus бросили гранату в сторону стоящего на улице мужчины. В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.

После чего в городе началась спецоперация за участие спецназовцев КОРД. Патрульная полиция обнаружила нарушителей и начала погоню. Убегая от правоохранителей, мужчины бросили еще одну гранату, которая к счастью не взорвалась. А спустя несколько кварталов выбросили пистолет. Впоследствии подозреваемых догнали на пересечении улиц Белелюбского и Павлова, где заблокировали им проезд. Кордовцы задержали забаррикадировавшихся в машине подозреваемых.

Нападающими оказались двое братьев в возрасте 47 и 53 лет. Известно, что с пострадавшим у них был имущественный конфликт и долговые обязательства. Предварительная квалификация дела – покушение на убийство.

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