Появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра

В центре Днепра добавили удобный разворот.

В центре Днепра изменили схему организации движения, сообщили в горсовете.

Теперь водители, двигаясь по проспекту Дмитрия Яворницкого в направлении Исторического музея, на перекрестке с ул. Короленко смогут совершать разворот налево с левой полосы.

То есть будет возможность совершить разворот на 180 градусов на проспекте. Это делается, чтобы немного разгрузить путь автомобилей в центре города. Обращаю внимание водителей – движение прямо по левой полосе на этом перекрестке будет запрещено. Для этого коммунальщики уже нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки. В ходе работ движение авто не перекрывали. В дальнейшем также обустроим здесь делинеаторы, чтобы водители не нарушали, отметил Михаил Солярчин, начальник производственного отдела КП «Транспортная инфраструктура города» Днепровского городского совета.