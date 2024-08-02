Появился новый разворот: произошли важные изменения в движении транспорта в центре Днепра

В центре Днепра изменили схему организации движения, сообщили в горсовете.
Теперь водители, двигаясь по проспекту Дмитрия Яворницкого в направлении Исторического музея, на перекрестке с ул. Короленко смогут совершать разворот налево с левой полосы.
То есть будет возможность совершить разворот на 180 градусов на проспекте. Это делается, чтобы немного разгрузить путь автомобилей в центре города. Обращаю внимание водителей – движение прямо по левой полосе на этом перекрестке будет запрещено. Для этого коммунальщики уже нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки. В ходе работ движение авто не перекрывали. В дальнейшем также обустроим здесь делинеаторы, чтобы водители не нарушали, отметил Михаил Солярчин, начальник производственного отдела КП «Транспортная инфраструктура города» Днепровского городского совета.
Изменения уже действуют и водители успели проверили новый разворот.
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