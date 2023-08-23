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Появилась версия, почему каждый день в центре Днепра стоит девушка в черном

Сегодня 13:35
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Уже больше недели каждый день в центре города можно увидеть загадочную девушку в черном.

Новости Днепра про Появилась версия, почему каждый день в центре Днепра стоит девушка в черном

Она стоит на Европейской площади, опираясь на столб так, словно ей плохо.

Сначала местные предлагали девушке помощь, но она ничего не принимала, только иногда просила купить ей еду в McDonald’s.
Со временем ситуация набрала обороты, а незнакомка стала известна на всю Украину. Очень многие горожане приходят на это место, копируют поведение девушки и снимают все это на видео. В TikTok и Instаgram опубликованы уже сотни видео с этой загадочной девушкой.

С ней даже общались правоохранители, но она не смогла им объяснить, зачем каждый день стоит возле столба.

Днепряне предполагают, что девушка – мошенница, и таким образом пытается заработать на доверчивых людях. Кто-то подозревает, что горожанка страдает психическими расстройствами. Другие считают, что это некий социальный эксперимент.

Кстати, это одна из самых распространенных версий. В сети горожане даже нашли вакансию, где за подобную «работу» предлагают 80 тыс. грн. В описании вакансии говорится, что нужно весь день стоять на улице. Цель такого эксперимента – «посмотреть, как будут реагировать люди, и сделать определенные выводы об украинцах».

Будет морально тяжело, но платим хорошо, – отмечают в вакансии.

Новости Днепра про Появилась версия, почему каждый день в центре Днепра стоит девушка в черном

Социальный эксперимент это или нет – скоро узнаем.

Напомним, ранее мы сообщали, что у девушки в черном появился «адвокат». Парень в черной толстовке и маске пришел с плакатом, надпись на котором призывает горожан перестать булить незнакомку и не снимать с ней видео. Также вчера известный пранкер устроил девушке в черном свидании: он надел костюм, взял розу и накрыл стол.

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