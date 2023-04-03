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Повысились ли тарифы на воду в Днепре с 1 апреля

Сегодня 16:39
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В Днепре рассказали, изменились ли тарифы на воду с 1 апреля.

Новости Днепра про Повысились ли тарифы на воду в Днепре с 1 апреля

В Днепре с 1 апреля должны были повыситься тарифы на воду. В КП «Днепропроводоканал» ответили, выросла ли цена на услуги.

Если коротко, то пока ничего не изменилось. Как отметили в «Днепропроводоканале», с 1 апреля действительно должно было подорожать водоснабжение, впрочем, НКРЭКУ так и не установили новые тарифы.

Тарифы на 2023 год на услуги КП «Днепропроводоканал», как и тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод других предприятий, регулируемых НКРЭКУ, планировалось повышать в два этапа: с 01 января и с 01 июля 2023 года. Затем дата 01 января была изменена на 01 апреля 2023, но установление НКРЭКУ соответствующих тарифов пока не состоялось, — говорится в сообщении КП.

Отмечается, что ведомство ждет от НКРЭПа соответствующего решения и проинформирует жителей Днепра, если тарифы вырастут.

Насколько должны вырасти тарифы?

на период с 1 апреля по 30 июня 2023 года включительно:

  • на централизованное водоснабжение – 16,24 грн. за 1 куб. м (без НДС)
  • на централизованный водоотвод – 11,74 грн. за 1 куб. м (без НДС);

С 1 июля:

  • на централизованное водоснабжение – 19,18 грн. за 1 куб. м (без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 13,15 грн. за 1 куб. м (без НДС).

Напомним, сейчас жители Днепра оплачивают 1 куб воды 31,36 грн, где 18,16 это тариф за централизованное водоснабжение, а 13,20 грн за водоотвод.

Отметим, что в среднем платежка за воду должна была увеличиться на 60 гривен. Ранее в Днепре уже повысили абонплату за воду. Что касается тарифов на электроэнергию, то они не изменятся по крайней мере до 30 апреля.

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