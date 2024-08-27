«Повышенное количество диверсий»: в одном из районов Днепропетровщины неизвестные систематически режут кабели интернета

Один из провайдеров заявил о повышенном количестве диверсий в Днепропетровской области.

Один из провайдеров, поставляющий интернет в населенные пункты Добрая Надежда, Ильинка, Новокиевка и Высшетарасовка Никопольского района, Днепропетровской области сообщает об обнаружении повышенного количества случаев диверсий.

Компания отмечает, что эти случаи не единичны и систематичны, поэтому кто-то намеренно хочет лишить людей связи.

Недавно наши специалисты уже несколько раз зафиксировали намеренно перерезанные кабели, что повлекло за собой перебои в доступе к сети интернет, — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты работают над устранением последствий, чтобы вернуть интернет людям, но диверсии могут повториться.

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