Повреждены учебные заведения, больница, многоэтажки: оккупанты днем обстреляли Никополь (ФОТО)

«Не игнорируйте сирену. Угроза артобстрелов у нас остается. Вся инфраструктура города работает, устраняем последствия обстрела, помогаем никопольчанам», — добавил мэр.

К счастью, обошлось без раненых и погибших среди гражданского населения.

Он отметил, что в результате сегодняшнего обстрела были повреждены 2 учебных заведения, медицинское учреждение, 7 многоэтажных жилых домов, адвокатское бюро, линии электропередач.

Об этом сообщил в своем обращении в Telegram городской голова Александр Саюк.

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