Повреждены учебные заведения, больница, многоэтажки: оккупанты днем обстреляли Никополь (ФОТО)

Об этом сообщил в своем обращении в Telegram городской голова Александр Саюк.
Он отметил, что в результате сегодняшнего обстрела были повреждены 2 учебных заведения, медицинское учреждение, 7 многоэтажных жилых домов, адвокатское бюро, линии электропередач.
К счастью, обошлось без раненых и погибших среди гражданского населения.
«Не игнорируйте сирену. Угроза артобстрелов у нас остается. Вся инфраструктура города работает, устраняем последствия обстрела, помогаем никопольчанам», — добавил мэр.
Читайте также:
Автор:
Полиция Кривого Рога изъяла у 48-летнего местного жителя 1,5 килограмма…
В субботу, 18 февраля, в Службу спасения "101" поступило сообщение,…
Вопрос вероятного наступления на Украину с территории Беларуси до сих…
В Днепре разыскивают 32-летнего Романа Иванова за совершение тяжкого преступления.…
Полиция Кривого Рога изъяла у 48-летнего местного жителя 1,5 килограмма наркотиков и боеприпасы.
В субботу, 18 февраля, в Службу спасения "101" поступило сообщение, что двое мальчиков не могут выбраться из ямы. Инцидент произошел в городе Терновка Павлоградского района.
Вопрос вероятного наступления на Украину с территории Беларуси до сих пор волнует украинцев. Россия продолжает давить на самопровозглашенного президента республики Александра Лукашенко, ведь от его приказа будет зависеть, переступят ли вооруженные белорусские военные нашу границу.
Чат-бот с искусственным интеллектом под названием ChatGPT теперь доступен в Украине. Министерство цифровой трансформации добилось того, чтобы наше государство исключили из списка стран, в которых заблокировано приложение.
В Днепре разыскивают 32-летнего Романа Иванова за совершение тяжкого преступления. Полиция обращается к местным жителям с просьбой помочь в поиске.
Защищая Украину от оккупантов в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои, погиб житель села Орловщина Новомосковского района Виталий Побижимов. Ему было всего 24 года.
В Днепре 35-летняя женщина пыталась передать заключенному в СИЗО наркотики. Пронести запрещенные вещества она решила в пачке сливочного масла.
В субботу, 18 февраля, по всей Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение. Ожидается желтый уровень опасности.
В субботу утром, 18 февраля, враг снова атаковал Украину ракетами. В результате обстрелов пострадал город Хмельницкий.
На электронную почту СБУ поступили письма с угрозами от мужчины, который представился Денисом и заверил, что он из Львова. Адресант сообщил, что собирается взорвать метро Днепра, если не будут выполнены его требования.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!