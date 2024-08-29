Повреждены многоэтажки и ТРЦ: в Никополе в результате очередных обстрелов погибла женщина

В Никополе оккупанты убили женщину и ранили пятерых человек, обстреляв город из артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате очередного обстрела в Никополе получили ранения две женщины — 19 и 59 лет, и трое мужчин — 30, 50 и 74 лет. Погибшая – 42-летняя женщина.
Поврежден торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, а также авто и газопровод.
Напомним, ранее мы писали о 9 пострадавших, разбита СТО и изуродованные школы: в Кривом Роге уточняют последствия ракетного удара.
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