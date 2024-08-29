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Повреждены многоэтажки и ТРЦ: в Никополе в результате очередных обстрелов погибла женщина

Сегодня 11:45
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Погибла женщина в результате очередного обстрела Никопольщины.

Новости Днепра про Повреждены многоэтажки и ТРЦ: в Никополе в результате очередных обстрелов погибла женщина

В Никополе оккупанты убили женщину и ранили пятерых человек, обстреляв город из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате очередного обстрела в Никополе получили ранения две женщины — 19 и 59 лет, и трое мужчин — 30, 50 и 74 лет. Погибшая – 42-летняя женщина.

Поврежден торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, а также авто и газопровод.

Напомним, ранее мы писали о 9 пострадавших, разбита СТО и изуродованные школы: в Кривом Роге уточняют последствия ракетного удара.

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Новости Днепра про Повреждены многоэтажки и ТРЦ: в Никополе в результате очередных обстрелов погибла женщинаУкраїнська Новости Днепра про Повреждены многоэтажки и ТРЦ: в Никополе в результате очередных обстрелов погибла женщинаРусский

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