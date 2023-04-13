Повреждены частные дома и газопровод: рф сегодня обстреляли Никопольщину

«Поврежден газопровод, линии электропередач. Специалисты работают над их восстановлением», — добавил мэр города.

Отмечается, что известно о повреждении 5-этажного нежилого здания, 11 частных жилых домов, 9 хозяйственных построек.

«К вечеру российские войска обстреляли Никополь. В настоящее время без раненых и погибших», — говорится в сообщении.

Об этом говорится в заявлении Никопольского городского головы Александра Саюка.

В четверг, 13 апреля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали частные дома и газопровод.

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