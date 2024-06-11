Повреждены дома и инфраструктурный объект: утром враг атаковал Никополь

Сегодня, 11 июня, утром агрессор ударил по Никополю 6 дронами-камикадзе.

Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.

В результате атаки в городе изуродованы 3 частных дома, хозяйственная постройка и объект инфраструктуры.

К счастью, погибших или пострадавших нет.

Последствия все еще уточняются, информация может быть обновлена.

Коммунальные предприятия выполняют свою работу. Устраняем последствия обстрелов, помогаем никопольцам, сообщил мэр города.

Напомним, вчера вечером враг 17 раз ударил по Никополю дронами-камикадзе и артиллерией, в результате чего пострадал человек.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: