Повреждены дома и инфраструктурный объект: утром враг атаковал Никополь

Об этом сообщил городской голова Никополя Александр Саюк.
В результате атаки в городе изуродованы 3 частных дома, хозяйственная постройка и объект инфраструктуры.
К счастью, погибших или пострадавших нет.
Последствия все еще уточняются, информация может быть обновлена.
Коммунальные предприятия выполняют свою работу. Устраняем последствия обстрелов, помогаем никопольцам, сообщил мэр города.
Напомним, вчера вечером враг 17 раз ударил по Никополю дронами-камикадзе и артиллерией, в результате чего пострадал человек.
Читайте также:
Автор:
Война унесла жизнь 30-летнего Александра Александровича Шикалова.
В результате вражеской атаки по Никопольщине пострадал мужчина.
Выяснилось, в которому часу будут выключать свет в Днепре завтра,…
В Кривом Роге произошла авария, в результате чего была травмирована…
Война унесла жизнь 30-летнего Александра Александровича Шикалова.
Хорошего дня, друзья!
В результате вражеской атаки по Никопольщине пострадал мужчина.
В Кривом Роге браконьер попался полиции после того, как наловил более 100 рыб.
На войне погиб 20-летний Защитник Украины Гамолин Иван Максимович.
Сегодня среди бела дня враг снова атаковал Харьков.
Выяснилось, в которому часу будут выключать свет в Днепре завтра, 11 июня.
В Кривом Роге произошла авария, в результате чего была травмирована девочка.
В сети поделились уникальным фото постройки моста на Монастырский остров.
В Днепропетровской области мужчину чуть не переехал поезд.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!