Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Повреждена контактная сеть: из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поезда

Повреждена контактная сеть: из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поезда

Сегодня 14:07
просмотров

Сегодня с самого утра оккупационные войска обстреливают Никополь из артиллерии.

Новости Днепра про Повреждена контактная сеть: из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поезда

В результате прилета повреждена контактная сеть. Поэтому некоторые поезда, которые курсируют через Днепр и область, задерживаются.

Об этом сообщает прессслужба «Укрзалізниці».

В настоящее время задействовали резервные тепловозы. За задержками можно следить по ссылке.

Список поездов, которые задерживаются:

  • Поезд №62 Одесса-Харьков будет следовать с задержкой на 4 часа;
  • Поезд №276 Киев-Запорожье задерживается на 4,5 часа;
  • Поезд №119 Львов-Запорожье задерживается на 2 часа;
  • Поезд №120 Запорожье-Львов задерживается на 30 минут.

Читайте також:

Новости Днепра про Повреждена контактная сеть: из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поездаУкраїнська Новости Днепра про Повреждена контактная сеть: из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поездаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как украсить елку за 200 грн в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    Как украсить елку за 200 грн в Днепре

    До Нового года осталось две недели. В Днепре открываются елочные…

    Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 12:35
    Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра

    В Днепре рассказали, когда начнутся каникулы у школьников.

    Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:07
    Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

    Почти у каждого старинного дома в Днепре есть своя история…

    Чтобы не мыться, как коты: в Павлограде появился странный билборд от коммунальщиков
    Новости Днепра
    Сегодня 11:49
    Чтобы не мыться, как коты: в Павлограде появился странный билборд от коммунальщиков

    На павлоградских билбордах появилась странная реклама.

    Последние новости

    Как украсить елку за 200 грн в Днепре
    Как украсить елку за 200 грн в Днепре

    До Нового года осталось две недели. В Днепре открываются елочные базары, а в магазинах появились различные украшения на елку: шарики, дождик, мишура и прочее. Журналисты dnepr.info решили выяснить, как можно украсить елку, если на аксессуары для этого новогоднего дерева есть…

    Сегодня 14:34
    просмотров
    В Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно
    В Днепре на Фланговой произошел сильный пожар: что известно

    Сегодня, 15 декабря, в 10:10 на линию 101» сообщили о пожаре на улице Фланговой в Днепре.

    Сегодня 13:47
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине женщину затянуло в конвейер: она умерла
    На Днепропетровщине женщину затянуло в конвейер: она умерла

    В Новополье Криворожского района произошел несчастный случай.

    Сегодня 13:02
    0
    просмотров
    Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра
    Сколько продлятся зимние каникулы у школьников Днепра

    В Днепре рассказали, когда начнутся каникулы у школьников.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)
    Добавили этажей и перекрасили «охранников»: как раньше выглядел «Дом с жабами» в Днепре (ФОТО)

    Почти у каждого старинного дома в Днепре есть своя история и отдельно – легенды, появившиеся уже после того, как дом «прожил» не один десяток лет. Одно из самых загадочных зданий города находится в Нагорном районе Днепра. В народе его называют…

    Сегодня 12:07
    0
    просмотров
    Чтобы не мыться, как коты: в Павлограде появился странный билборд от коммунальщиков
    Чтобы не мыться, как коты: в Павлограде появился странный билборд от коммунальщиков

    На павлоградских билбордах появилась странная реклама.

    Сегодня 11:49
    просмотров
    Как в Днепре и области сегодня могут выключать свет
    Как в Днепре и области сегодня могут выключать свет

    Сегодня, 15 декабря, на Днепропетровщине могут выключать свет в любой момент, ведь в области применяются экстренные отключения электричества.

    Сегодня 11:17
    1
    просмотров
    Рисунок школьницы из Днепра украшает кабинет министра МВД
    Рисунок школьницы из Днепра украшает кабинет министра МВД

    Рисунок школьницы из Днепра теперь висит в кабинете Дениса Монастырского.

    Сегодня 11:15
    1
    просмотров
    Что за взрывы слышали в Кривом Роге
    Что за взрывы слышали в Кривом Роге

    Сегодня, 15 декабря, до воздушной тревоги и после ее объявления в 10.14 жители Кривого Рога слышали взрывы.

    Сегодня 11:06
    0
    просмотров
    От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминирования
    От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминирования

    В Днепре спасают сотрудника ГСЧС, получившего ранения во время разминирования.

    Сегодня 10:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх