Повреждена контактная сеть: из-за артобстрела Никополя задерживаются некоторые поезда

В результате прилета повреждена контактная сеть. Поэтому некоторые поезда, которые курсируют через Днепр и область, задерживаются.
Об этом сообщает прессслужба «Укрзалізниці».
В настоящее время задействовали резервные тепловозы. За задержками можно следить по ссылке.
Список поездов, которые задерживаются:
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