Повозка для «дорогого товарища»: на блокпосте Днепропетровщины водитель «погорел» на контрафакте

Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.
Бердянские пограничники, дежурившие на одном из блокпостов в Днепропетровской области, остановили водителя, который вез контрабанду. В салоне грузовика нашли 3,5 тысячи пачек безакцизных сигарет, а также несколько бочек и пластмассовых емкостей со спиртом. Ориентировочный объем контрафактного алкоголя – 400 литров.
Вся продукция была без акцизных марок.
Находившийся в автомобиле 37-летний украинец объяснял, что якобы не знал, что перевозит, ведь переместить товар его попросил товарищ.
По признакам совершения уголовного правонарушения направлено сообщение в национальную полицию по статье ч. 1 ст. 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров».
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