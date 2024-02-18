Воздушные Силы уничтожили Су-34, Х-59 и 12 «Шахедов»

Об этом говорится в официальном сообщении Воздушных Сил.
В результате боевой работы сбиты 12 «шахедов» и одна управляемая авиационная ракета Х-59 в пределах Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областей, — говорится в сообщении ПС.
Ночью террористы атаковали Украину 6 зенитными управляемыми ракетами С-300 (Донецкая), 3 крылатыми ракетами Х-22 (Воронежская), управляемой авиационной ракетой Х-59 (Запорожская), а также 14 ударными беспилотниками типа Shahed.
К отражению атаки были привлечены ЗРП и мобильные огневые группы ПС и Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы.
Сегодня, около 6:00, воины воздушного командования «Восток» также приземлили еще один истребитель-бомбардировщик Су-34 на Восточном направлении.
Это уже четвертый самолет страны-агрессора, который был сбит за двое суток.
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