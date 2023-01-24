Повестки роздают даже дворники: в Днепровском районе массово вызывают мужчин в военкоматы

В украинских городах усилили мобилизационные мероприятия – мужчин массово вызывают в военкоматы. В Киеве, Днепре, Львове и Одессе повестки выдают на улицах, а также оставляют на дверях квартир.

Интернет-пользователи также обсуждают видео, в котором видно, как работники управляющей компании Днепровского района в Киеве — женщины в коммунальной униформе — приносят повестки жильцам.

В управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района подтвердили информацию.

«Да, наши дворники разносят повестки», — указали там.

Эдуард Багиров заявил, что это незаконно. Он объяснил, что дворники должны выполнять свою работу, а не подменять сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

«У коммунальных работников нет таких полномочий на законодательном уровне. Если люди получат повестки от сотрудников ЖЭКа или консьержа, то они не могут быть привлечены к ответственности, если не появятся в военкомате», — цитирует Багирова ТСН.

Адвокат Александр Заруцкий прокомментировал такие действия военнослужащих. Он подчеркнул, что граждане должны знать о свои правах и обязанностях.

«Повестка должна быть вручена в руки лицу, к которому он относится. Просто прикрепить повестку на дверь и считать, что лицо ее получило, это не законно. Повестку должны вручить в руки, а делать вид, что ее вручили, прикрепив на дверь, является не очень корректным решением», — отметил юрист.

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