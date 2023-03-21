Потерялись: в Днепре патрульные помогли 90-летнему дедушке и 6-летней девочке

Так, на днях на спецлинию «102» позвонил неравнодушный гражданин. Он сообщил, что встретил на улице 90-летнего мужчину, который потерялся и попросил отвезти его домой. Горожанин пытался самостоятельно доставить пенсионера домой, но тот никак не мог вспомнить, где именно он живет. Неравнодушный мужчина вызвал полицейских.
Патрульные прибыли по вызову и сразу выяснили, что дедушку уже разыскивают родные. Пенсионера доставили до места его жительства.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Кроме того, вчера патрульным поступил вызов о том, что в Чечелевском районе бабушка потеряла внучку. Экипаж прибыл к заявительнице. Женщина сообщила, что возле магазина на улице Титова потеряла из виду свою внучку.
Инспекторы обследовали близлежащую территорию и места, куда 6-летняя девочка могла пойти. Вскоре правоохранители обнаружили малышку на территории двора, недалеко от ее дома. Ребёнка вернули бабушке.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине без вести пропал 32-летний Виталий Кулиш.
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