Потеряла руку, но выжила: в Днепре 19-летняя девушка ночью попала под поезд

Девушка попала под поезд, но осталась жива.

Трагедия на станции Диевка в Днепре произошла в ночь на 27 августа. Под поезд попала 19-летняя девушка. Пострадавшая лишилась части правой руки и получила другие повреждения, пишет Інформатор.

Инцидент произошел около 2:00. Девушку вскоре госпитализировали в больницу. Известно, что у нее неполная травматическая ампутация верхней правой конечности и повреждение правой ноги. Пострадавшая ныне в реанимации.

В полиции сообщили, что предварительная правовая квалификация – часть 2 статьи 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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