Потеряла много крови: в Днепре спасают кинолога из «Антареса», которая подорвалась на растяжке

Во время выполнения задания по поиску погибших воинов Лариса Борисенко, глава Павлоградского поисково-спасательного кинологического отряда «Антарес», и ее напарник Вячеслав Майборода подорвались на растяжке.
Об этом сообщила дочь Ларисы в Фейсбуке.
По словам девушки, состояние Вячеслава стабильное, у него повреждены осколками руки, ноги, плечо, спина и голова. Мужчину транспортировали в Павлоград, в госпиталь. Его еще ждет операция.
Состояние Ларисы, к сожалению, тяжелое. Она потеряла много крови, у нее пробита бедренная артерия, поражение головного мозга, сильно повреждены ноги, руки, голова и спина. Женщину транспортировали в больницу Днепра.
Ее собака Беша чудом осталась невредимой. У животного шоковое состояние.
Как помочь женщине, можно посмотреть здесь.
Напомним, ранее мы писали: история собачек, искавших людей под завалами дома в Днепре.
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